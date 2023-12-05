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05 Aralık 2023 Salı 17:17:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 17:17:00

Yanardağ patlamasında can kaybı artıyor

Kaynak: İHA

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Endonezya'daki Marapi Yanardağı'nın patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı.

Endonezya'daki Marapi Yanardağı'nın patlamasının ardından 9 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 22'ye yükseldi.

IHA'da yer verilen habere göre, Endonezya'nın Sumatra Adası'nın batısında bulunan Marapi Yanardağı'nda pazar günü meydana gelen patlamanın ardından yanardağ çevresinde arama çalışmaları sürüyor. Padang Arama ve Kurtarma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, yanardağa birkaç metre uzaklıkta 9 dağcının daha cansız bedenine ulaşılmasıyla toplam can kaybı sayısının 22'ye yükseldiği belirtildi. Patlama sonrası en az 50 dağcı kurtarılırken, kayıp olarak bildirilen 1 dağcının henüz bulunamadığı kaydedildi.

Marapi Yanardağı pazar günü meydana gelen patlamanın ardından 3 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürtmüştü. Son olarak Ocak ayında faaliyete geçen Marapi Yanardağı, Endonezya'daki aktif 127 yanardağ arasında yer alıyor.

Etiketler : Marapi Yanardağı Endonezya patlama
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