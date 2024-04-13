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Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'da iki beldeyi giriş çıkışlara kapattı
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13 Nisan 2024 Cumartesi 12:15:00 - Güncelleme:13 Nisan 2024 Cumartesi 12:15:00

Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'da iki beldeyi giriş çıkışlara kapattı

Kaynak: AA

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Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Silvad ve Turmusayya beldelerini giriş çıkışlara kapattığı, bölgeden geçen araçlara saldırdığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre onlarca Yahudi yerleşimci, İsrail askerlerinin korumasında Silvad ve Turmusayya beldelerini giriş çıkışlara kapattı.

Yahudi yerleşimcilerin ayrıca bölgeden geçen Filistinlilere saldırdığı, araçlarına taş attığı aktarıldı.

İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin, Mugayyir köyü yakınında dün sabah çobanlık yaparken kaybolduğu iddia edilen bir Yahudi yerleşimcinin bulunması için arama çalışmaları yaptığı ifade ediliyor.

Etiketler : batı şeria yahudi yerleşimciler filistinli
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