UNICEF: Gazze'de 17 bin çocuk refakatsiz ya da ailesinden ayrıldı

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02 Şubat 2024 Cuma 13:40:00 - Güncelleme:02 Şubat 2024 Cuma 13:40:00

UNICEF: Gazze'de 17 bin çocuğun refakatsiz kaldığı ya da ailesinden ayrıldığı tahmin ediliyor

Kaynak: AA

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UNICEF, Gazze'de 17 bin çocuğun refakatsiz kaldığının ya da ailesinden ayrıldığının tahmin edildiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) Filistin'deki İletişim Direktörü Jonathan Crickx, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de çocukların karşılaştığı zorluklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Gazze'de 17 bin çocuğun refakatsiz kaldığı ya da ailesinden ayrıldığı tahmin ediliyor." diyen Crickx, bu çocukların her birinin yürek burkan bir hikayesinin olduğunu söyledi.

Crickx, geçen hafta Gazze'de bulunduğunu anımsatarak, gıda, su veya barınak eksikliği nedeniyle ailelerin sıkıntı içinde olduğunu ve aile bireyleri ile çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirtti.

"GAZZE'DE YAŞANANLAR DOLAYISIYLA ÇOCUKLARIN RUH SAĞLIĞININ CİDDİ ANLAMDA ETKİLENDİ"

Gazze'de yaşananlar dolayısıyla çocukların ruh sağlığının ciddi anlamda etkilendiğini söyleyen Crickx, bu durumun çocuklarda aşırı kaygı, iştah kaybı, uyuyamama, duygusal patlamalar yaşama veya her bombalama sesi duyduklarında paniğe kapılma gibi belirtiler gösterdiğinin altını çizdi.

Crickx, "Gazze'de bugün neredeyse bütün çocukların ruh sağlığı desteğine ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyoruz." dedi.

Etiketler : unicef gazze çocuk
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