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13 Ekim 2023 Cuma 15:04:00 - Güncelleme:13 Ekim 2023 Cuma 15:04:00

UNICEF bu sözlerle duyurdu: Gazze'den gelen görüntüler korkunç

Kaynak: AA

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UNICEF'ten yapılan açıklamada, "Gazze'den gelen görüntüler korkunç. Kurbanlar arasında çok sayıda çocuk var. Bir milyon kişinin gideceği güvenli bir yeri yok. Bu kabul edilemez, şiddet derhal son bulmalı. Çocukların güvenliği için Gazze'de ateşkese ve insani koridora ihtiyaç var" denildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çocukların güvenliği için Gazze'de ateşkese ve insani koridora ihtiyaç olduğunu bildirdi.

UNICEF: Gazze'den gelen görüntüler korkunç. Kurbanlar arasında çok sayıda çocuk var. 1 milyon kişinin gideceği güvenli bir yeri yok. Bu kabul edilemez, şiddet derhal son bulmalı.

UNICEF Sözcüsü James Elder, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, İsrail-Gazze çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Elder, "Çocukların güvenliği için Gazze'de ateşkese ve insani koridora ihtiyaç var." dedi.

GAZZE'DE BİR MİLYON İNSANIN GİDECEĞİ GÜVENLİ BİR YER YOK

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde bir milyon kişinin gidecek güvenli yeri olmadığını duyurdu.

UNICEF MENA'nın X sosyal medya hesabından konuyla ilgili yazılı açıklama yayımlandı.

GAZZE'DE BİR MİLYON İNSANIN GİDECEĞİ GÜVENLİ BİR YER YOK

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde bir milyon kişinin gidecek güvenli yeri olmadığını duyurdu.

UNICEF MENA'nın X sosyal medya hesabından konuyla ilgili yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Gazze'den gelen görüntüler korkunç. Kurbanlar arasında çok sayıda çocuk var. Bir milyon kişinin gideceği güvenli bir yeri yok. Bu kabul edilemez, şiddet derhal son bulmalı."

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 36 Filistinlinin öldüğü, 650 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Etiketler : UNICEF açıklama Gazze şiddet son bulmalı kırılgan çocuklar ateşkes insani koridor.
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