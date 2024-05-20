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20 Mayıs 2024 Pazartesi 07:15:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2024 Pazartesi 07:15:00

Kabine bugün toplanacak

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, bugün kabine toplantısına başkanlık edecek. Beştepe'deki toplantıda 9'uncu Yargı Paketi taslağı, eğitimcilere yönelik şiddette cezaların artırılması ile ilgili çalışmaların yanı sıra ekonomideki son gelişmeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün kabine toplantısına başkanlık edecek. Beştepe'deki toplantıda 9'uncu Yargı Paketi taslağı, eğitimcilere yönelik şiddette cezaların artırılması ile ilgili çalışmaların yanı sıra ekonomideki son gelişmeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine toplantısında öncelikli gündem, ekonomideki son durum olacak.

Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin sonuçları görüşülecek. Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi değerlendirilecek.

9'UNCU YARGI PAKETİ

Toplantıda, hazırlıkları tamamlanmak üzere olan 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor.

Terörle mücadele operasyonları da gündemde olacak. Yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlar değerlendirilecek.

Eğitimcilere yönelik şiddetin engellenmesi için yasal zeminin güçlendirilmesi çalışmaları da gündemde olacak.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI

7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıların sona ermesi, ateşkesin sağlanmasına yönelik adımlar ele alınacak.

Etiketler : recep tayyip erdoğan kabine toplantısı beştepe israil gazze
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