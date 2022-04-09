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09 Nisan 2022 Cumartesi 21:53:00 - Güncelleme:09 Nisan 2022 Cumartesi 21:53:00

Ukrayna ve Rusya arasında 3'üncü esir değişimi

Kaynak: AA

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Ukrayna ve Rusya arasında esir değişimi yapıldı. Değişim kapsamında 26 Ukraynalının serbest bırakıldı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin talimatıyla bugün üçüncü esir değişiminin yapıldığını duyurdu.

Değişim kapsamında 26 Ukraynalının serbest bırakıldığını belirten Vereşçuk, 12 asker ve 14 sivilin evine döndüğünü açıkladı.

Etiketler : Ukrayna İrina Vereşçuk Değişim kapsamı Moskova
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