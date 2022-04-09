Ukrayna ve Rusya arasında 3'üncü esir değişimi
Kaynak: AA
Ukrayna ve Rusya arasında esir değişimi yapıldı. Değişim kapsamında 26 Ukraynalının serbest bırakıldı.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin talimatıyla bugün üçüncü esir değişiminin yapıldığını duyurdu.
Değişim kapsamında 26 Ukraynalının serbest bırakıldığını belirten Vereşçuk, 12 asker ve 14 sivilin evine döndüğünü açıkladı.
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