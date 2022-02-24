Ukrayna'dan Türkiye'ye çağrı

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24 Şubat 2022 Perşembe 09:35:00 - Güncelleme:24 Şubat 2022 Perşembe 09:36:00

Ukrayna Ankara Büyükelçiliği: Türkiye'yi bizi desteklemeye çağırıyoruz

Kaynak: DHA

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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada 'Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi desteklemeye çağırıyoruz' denildi.

Rusya'nın sabah saatlerinde Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlatmasının üzerine Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama yapıldı.

Elçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Rusya Federasyonu Ukrayna'ya karşı bir savaş başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi desteklemeye çağırıyoruz" ifadeleri kaydedildi.

Etiketler : RUSYA UKRAYNA DONBAS
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