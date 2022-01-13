Tutuklulara işkence yapan Esed'in albayına müebbet

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13 Ocak 2022 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:13 Ocak 2022 Perşembe 16:00:00

Esed'in istihbaratçısı insanlığa karşı suç işlemekten mahkum edildi

Kaynak: AA

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Almanya'da Esed rejimi tarafından yapılan işkenceyle ilgili görülen davada, Suriyeli eski emniyet mensubu insanlığa karşı suç işlemekten mahkum edildi. Alman mahkemesi Suriyeli albay Anwar Raslan'ı, 2011-2012 yılları arasında başkent Şam'da 4 bin mahkuma "sistematik ve vahşice işkence" etmek suçundan müebbet hapse mahkum etti. Raslan 2012 yılında görevinden kaçarak Almanya'ya sığınmıştı.

Yüksek Mahkeme, Raslan'ı "insanlığa karşı suç işlemek" ve 27 ayrı cinayetten müebbet hapse mahkum etti. Almanya'da bulunan işkence mağdurlarının müdahil olduğu ve 2020 yılı nisan ayında başlayan davada 80'den fazla tanık dinlenmişti. Almanya ile doğrudan ilgisi olmayan dava, Uluslararası Ceza Hukuku kapsamında evrensellik ilkesi gereği Suriye'de devlet eliyle işlenen cinayet ve işkence suçlarıyla ilgili dünyada görülen ilk dava olma özelliği taşıyordu

Ömür boyu hapse mahkum olan Enver Raslan, 2012'de Suriye'den ayrılıp 2014'te Almanya'ya gitti.

Kendisini muhalif olarak tanıtarak 2015'te Berlin polisine başvurdu, rejimin ajanları tarafından öldürülebileceğini iddia etti. Raslan, hakkında yapılan araştırma sonrası tutuklandı. Almanya'nın Koblenz kentindeki dava sürecinde Raslan 4 bin muhalife yapılan işkenceyi yönettiği belirtildi.

Etiketler : Yüksek Mahkeme Almanya Enver Raslan
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