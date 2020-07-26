Türkiye-Yunanistan gerginliği sürerken dikkat çeken gelişme! Mısır ve Fransa...

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26 Temmuz 2020 Pazar 09:11:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2020 Pazar 10:31:00

Türkiye-Yunanistan gerginliğinin zirveye çıktığı günlerde Mısır ve Fransa, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı

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Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin zirve yaptığı günlerde Mısır ve Fransız Deniz Kuvvetleri unsurları, düşük radar kesit alanına sahip savaş gemileri ile birlikte Doğu Akdeniz'de tatbikat gerçekleştirdi.

Son günlerde tansiyonun yükseldiği Doğu Akdeniz'de Mısır ve Fransa tatbikat başlattı. Mısır ve Fransız Deniz Kuvvetleri unsurlarının katıldığı tatbikatın Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin zirve yaptığı günlere denk gelmesi dikkat çekti.

Konuyla ilgili olarak Mısır Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Tatbikat, ortak unsurlar arasındaki koordinasyon yeteneğine odaklanarak, gemi mürettebatının yetenek ve yüksek verimlilikle savaş misyonlarını gerçekleştirmedeki profesyonelliklerini gösterdi. Bu tatbikatlar, Mısır ve Fransız Silahlı Kuvvetleri arasındaki ortak iş birliğinin dayanaklarını desteklemektedir." ifadelerine yer verildi.

FRANSA MISIR'IN 3'ÜNCÜ SİLAH TEDARİKÇİSİ

Mısır yönetimi, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin göreve geldiği 2014'ten bu yana ABD ve Rusya'dan sonra en fazla Fransa'dan silah almayı tercih etti.

Mısır ve Fransa "Rafale" tipi 24 savaş uçağı alımına ilişkin anlaşmayı 2015'te Kahire'de imzalamıştı. Fransa'nın satılamayan savaş uçakları olarak nitelendirilen "Rafale" tipi uçakları Mısır'ın alması uzun süre gündem olmuş ve farklı şekillerde yorumlanmıştı.

TATBİKATIN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Mısır ve Fransa tarafından gerçekleştirilen söz konusu tatbikat, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğin hemen üzerine denk geldi. Türkiye de gerek hava gerekse deniz unsurları ile bölgedeki eğitim ve operasyonel faaliyetlerine devam ediyor.

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