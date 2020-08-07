TurAz Kartalı tatbikatında yeni gelişme! Türk F-16'ları Azerbaycan uçaklarıyla uçuş gerçekleştirdi
Kaynak: AA
TurAz Kartalı 2020 devam ediyor. Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin başlattığı ortak askeri tatbikatta Türk F-16'ları Azerbaycan uçaklarıyla uçuş gerçekleştirdi.
Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı ortak askeri tatbikat "TurAz Kartalı 2020" devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatta Türk F-16 uçakları ile Azerbaycan'a ait savaş uçakları senaryo gereği gece ve gündüz uçuşları gerçekleştirerek çeşitli görevler yaptı.
Karşılıklı hareket etme olanaklarının öğrenilmesinin yanı sıra arama kurtarma faaliyetleri ile havadan yerdeki hedeflerin imhası gibi görevlerin yerine getirildiği tatbikatta, uçaklar önleme, himaye ve taarruz görevleri icra etti.
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