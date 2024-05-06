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06 Mayıs 2024 Pazartesi 14:42:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2024 Pazartesi 14:42:00

Başkan Erdoğan: Türkiye, Gazze sınavını en başarılı veren ülkelerden biridir

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Başkan Erdoğan, "İçimizdeki kimi işgüzarlar bunu görmese ya da çarpıtsa da devleti, vatandaşı ve STK'ları ile Türkiye, Gazze sınavını en başarılı veren ülkelerden biridir." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Vakıf Haftası 100. Yıla Özel 201 Eser Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Hem haftamızın hem de açılışını yaptığımız vakıf kültür varlıklarımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Sadece Türkiye içinde değil, dünya üzerinde nerede bizlere ait bir eser varsa oraya ulaşıyor ve gün yüzüne çıkarıyoruz.

Son 21 yılda 5 bin 500 ecdat yadigarı eseri yeniden ayağa kaldırdık.

Depremde yıkılan ve hasar gören vakıf eserlerimizin ihyası için yapılan her çalışmayı takdirle karşılıyoruz.

Gazze'ye yardımlarımızı artırarak devam ettiriyoruz. 50 bin tona ulaşan insanı yardım miktarıyla Türkiye, Gazze'ye en fazla yardım gönderen ülke konumuna ulaştı.

Filistin halkının en zor günlerinde imdadına koşan milletimiz, insanlığın vicdanı olmuştur. İçimizdeki işgüzarlar bunu çarpıtsa da Türkiye, Gazze sınavını en başarılı veren ülkelerden biridir

Tarih boyunca hem nice şehirler, yollar, köprüler imar ettik hem de kalpleri kazandık.

'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkemizin ete kemiğe büründüğü kurum tartışmasız bir şekilde vakıflarımızdır.

Vakıf malına gösterilen ihtimamın, kamuya dair tüm işlerde hepimize örnek olması gerektiğine inanıyorum.

Millete büyüklenmek, efendilik taslamak ve sorunlarını görmezden gelmek kesinlikle kabul edilemez. Kamu malına el uzatmak bizim nazarımızda ihanete eş değerdir.

Kamu hizmetlerinin sorunsuz sunulması için her türlü tedbiri alacağız

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan eser toplu açılış töreni
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