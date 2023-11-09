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Tunus'ta, İsrail'e destek veren ülkelerin büyükelçilerinin sınır dışı edilmesi çağrısı
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09 Kasım 2023 Perşembe 22:52:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 22:52:00

Tunus'ta, İsrail'e destek veren ülkelerin büyükelçilerinin sınır dışı edilmesi çağrısı

Kaynak: AA

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Tunus'ta birçok sivil toplum kuruluşu (STK) ve siyasi partinin desteklediği Filistin Direnişini Destekleme Komitesi, İsrail'i destekleyen ülkelerin Tunus'taki büyükelçilerinin sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu.

Filistin Direnişini Destekleme Komitesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına destek veren ülkelerin Tunus Büyükelçilerinin sınır dışı edilmesi için baskıları arttırmamız gerekiyor. Halkımızı, Siyonist yapıyı destekleyen ülkelerin büyükelçilerinin sınır dışı edilmesine destek için bu ülkelerin Tunus'taki Büyükelçilikleri önünde protesto eylemi düzenlemeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tunus'taki tüm STK, siyasi oluşum ve halkın destek verdiği İsrail'i protesto eylemlerine mümkün olduğunca yüksek katılım sağlanması gerektiği belirtilen açıklamada, gösteriler ile beraber İsrail ürünlerinin her alanda boykot edilmesinin önemi vurgulandı.

Açıklamada, 11 Ekim'de düzenlenecek Filistin'e destek gösterilerine katılım çağrısı yapıldı.

Etiketler : TUNUS İSRAİL FİLİSTİN DESTEK
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