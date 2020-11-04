Trump'tan son dakika seçim açıklaması: Çok iyi gidiyoruz
Kaynak: AA
ABD'de 2020 Başkanlık Seçimi için oy verme işlemleri birçok eyalette sona ererken bazı eyaletlerde hala devam ediyor. Trump, son gelişmelerle ilgili taraftarlarını rahatlatacak bir açıklamada bulundu.
ABD Başkanı Trump resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm ülkede çok iyi görünüyoruz. Teşekkürler." mesajını paylaştı.
Trump'tan sandıklar kapandıktan sonra ilk açıklama
Öte yandan Trump sandıkların kapanmasının ardından resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm ülkede çok iyi görünüyoruz. Teşekkürler." mesajını paylaştı.
Bu yılki ABD seçimlerinde rekor sayıda katılım beklenirken sandıkların büyük çoğunluğu yerel saat ile 19.00 (TSİ 03.00) itibariyle kapanmaya başlayacak.
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