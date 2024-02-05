VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Asrın felaketinin birinci yılı
Asrın felaketinin 1. yılı... Altun: Afet iletişimi bir zorunluluktur
Geçen yıl gümrüklerde 1 milyon 347 bin lira değerinde kültür varlığı ele geçirildi
Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
Borsa haftaya yükselişle başladı
Milli eskrimci Ada Küfeciler bronz madalya kazandı
05 Şubat 2024 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:05 Şubat 2024 Pazartesi 11:00:00

Trump'tan "Netanyahu, Kasım Süleymani operasyonunun bir parçasıydı, son anda vazgeçti" iddiası

Kaynak: AA

ABONE OL

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü operasyon planının bir parçası olduğunu, ancak Binyamin Netanyahu'nun operasyona 2 gün kala vazgeçtiğini iddia etti.

Amerikan Fox News'e konuşan Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Süleymani'ye düzenlenecek operasyonun uzunca bir süre önemli bir parçası olduğunu ve bu süreçte birçok konuda ortak çalıştıklarını söyledi.

"Süleymani'yi indirdiğimizde İsrail'in bunu bizimle beraber yapıyor olması gerekiyordu. Saldırıdan iki gün önce 'Bunu yapamayız' dediler. Sonra kendi generalimize dönüp 'Bunu biz yapabilir miyiz?' dedim. 'Evet yapabiliriz efendim, size kalmış' dedi. 'O zaman yapalım' dedim." şeklinde konuşan Trump, Netanyahu'nun ve İsrail'in planın önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında 3 Ocak 2020 tarihinde ABD'nin düzenlediği insansız hava aracı saldırısında ölmüş, bu saldırının ardından ABD ile İran arasındaki gerilim iyice tırmanmıştı.

Etiketler : abd donald trump kasım süleymani operasyon binyamin netanyahu
Uzay'da albüm yapacak

Uzay'da albüm yapacak
Şehir hayatından köye dönüş

Şehir hayatından köye dönüş
Bergen şarkısını yorumladı

Bergen şarkısını yorumladı
"İkinci el kıyafet alıyorum"

"İkinci el kıyafet alıyorum"
Çağlar nerede Seda orada

Çağlar nerede Seda orada
"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"

"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"
Enerjik Nefise

Enerjik Nefise
Rolü hakkında konuştu

Rolü hakkında konuştu
Anne oldu

Anne oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX