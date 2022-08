Trump'ın garip isteği!

Gazeteciler Peter Baker ve Susan Glasser'ın kaleme aldığı ve bir bölümü The New Yorker dergisinde yayınlanan "The Divider: Trump in the White House" adlı kitapta Trump hakkında ciddi iddialar ortaya atıldı.

Emekli Deniz Piyadeleri generali John Kelly'nin, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kendilerine İkinci Dünya Savaşı zamanındaki Alman Ordusu generalleri gibi kendisine sadık olunmasını istediğini belirtti.

Kitapta, Trump'ın "Siz generaller, neden Alman generalleri gibi olamıyorsunuz?" diyerek söylendiğini Kelly'nin "Hangi generaller" sorusuna "İkinci Dünya Savaşı'ndaki Alman generalleri." diyerek cevap verdiği iddia ediliyor.

John Kelly'nin daha sonra Trump'a "Hitler'i üç kez öldürmeye çalıştıklarını ve neredeyse başardıklarını biliyor musunuz?" diye soru sorduğunu ancak eski ABD Başkanının, "Hayır, hayır, hayır, ona tamamen sadık kaldılar" dediği aktarıldı.

Kitaba göre, Trump'ın askeri komuta ile ilk çatışması, başkanlığından yaklaşık altı ay sonra Bastille Günü Paris'e yaptığı ziyarette oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesinin yüzüncü yıldönümü münasebetiyle büyük bir askeri geçit töreni düzenledi.

Trump, Washington'da benzer bir geçit töreni fikrini araştırmaya başladığında, generaller buna şiddetle tepki gösterdi.

Savunma sekreteri ve emekli bir Deniz Piyadeleri generali olan James Mattis, böyle bir geçit töreni yapmaktansa "asit içmeyi tercih edeceğini" söyledi.