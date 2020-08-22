Trump: Derin devlet, aşıyı seçim sonrasına bırakmak için çalışıyor
ABD Başkanı Donald Trump, "derin devlet"in koronavirüs aşısını seçimden sonraya ertelediğini iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinde paylaştığı mesajda "Derin devlet ya da her kimse ilaç firmalarının aşıları ve tedavileri insanlar üzerinde denemesini zorlaştırıyor" ifadesini kullandı.
Aşıyı 3 Kasım seçimleri sonrasına ertelemek için çalıştıkları iddia etti.
Trump, "Açıkçası yanıtı 3 Kasım sonrasına ertelemeyi umuyorlar. Hıza odalanmalıyız ve hayat kurtarmalıyız" diye yazdı.
ABD Başkanı Trump, iddialarına yine kanıt sunmadı. Birçok basın organı haberi "komplo teorisi" olarak duyurdu.
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