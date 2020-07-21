  • BIST
    119281
  • Dolar
    6,8580
  • Euro
    7,8519
  • Altın
    400,7650
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TİKA'dan Çad'a hijyen malzemesi desteği
Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi
ABD yönetiminden Esed rejiminin parlamento seçimlerine tepki
BM'den Azerbaycan-Ermenistan çatışması uyarısı! 'Felaket olur'
Sosyal medya düzenlemesinde neler değişecek? İşte 11 maddelik teklifin detayları
ABD'de işçiler ırkçılık ve ayrımcılığa karşı greve gitti
Ağaçta incir toplarken akıma kapılan şahıs hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump'tan maskeli 'vatanseverlik' mesajı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 177'ye yükseldi
Uyuşturucu operasyonlarında bir hafta: 3 bin 338 kişi yakalandı
ABD'de Kovid-19'a karşı trilyon dolarlık yeni teşvik paketinin görüşmeleri başladı
Balçova'daki yangın kontrol altında
ABD'den 11 Çinli şirkete yaptırım
Tunus Cumhurbaşkanı Said: Meclis çalışmalarına engel olunması kabul edilemez
Ayasofya'da ilk cuma namazı kılınacağı zaman bakın nereye gidiyor!
Hamas: Filistinlilerin evlerinin yıkılmasındaki artış ilhak planının pratiğe dökülmesidir
Beypazarı şehitleri sonsuza dek yan yana
Bakan Koca uyardı: Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin
STK'lara yönelik eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist, yakalandı
Yamaç paraşütüyle Denizli'den Eskişehir'e 'rekor' uçuş
ABD'den Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle 11 Çinli şirkete yaptırım
Uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 3 bin 338 kişi yakalandı
ABD'nin Portland kentinde protestocular mahkeme binasını ateşe verdi
İran İHA'ların kod ve şifrelerini çözdü mü?
21 Temmuz 2020 Salı 00:54:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 00:54:00

TİKA'dan Çad'a hijyen malzemesi desteği

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Çad'ın koronavirüs mücadelesine destek olmak amacıyla sağlık ocaklarına hijyen malzemesi temin etti.

Çad'ın başkenti Encemine'nin 10 ilçesinde bulunan sağlık ocaklarında düzenlenen törenle, mekanik pedallı el yıkama sistemleri ve sıvı sabun dağıtımı gerçekleştirildi.

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi'nin kızı Chona Idriss Debi'nin başkanlığında faaliyet gösteren Al Nahda Derneğiyle birlikte başkent Encemine'de okullar ve sağlık ocaklarına halkın ve çalışanların salgından korunması amacıyla toplamda 100 adet mekanik pedallı el yıkama cihazı ve sıvı sabun desteği verildi.

TİKA, 25 Haziran'da da Encemine'deki okullara mekanik pedallı el yıkama cihazı ve sıvı sabun desteği sağlamıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER