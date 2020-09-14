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14 Eylül 2020 Pazartesi 16:49:00 - Güncelleme:14 Eylül 2020 Pazartesi 16:49:00

Suriye'de Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde yakıt krizi yeniden başgösterdi

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Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Halep, Lazkiye, Şam ve Hama kentlerinde, ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlar nedeniyle petrol türevlerinin ülkeye girememesi, yakıt krizine neden oldu.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Halep, Lazkiye, Şam ve Hama kentlerinde halk, akaryakıt ve mutfak tüpü alabilmek için yeniden uzun kuyruklara girmek zorunda kalıyor.

AA'nın Hama kent merkezinden elde ettiği görüntülerde araçlarına yakıt ve mutfak tüpü almak isteyenlerin kilometrelerce kuyrukta beklediği kaydedildi.

Halk, günlerce kuyrukta beklemek zorunda kalırken, rejimin elde ettiği az miktardaki yakıtı askeri amaçlar için kullandığı öğrenildi.

ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlar nedeniyle petrol türevlerinin ülkeye girememesi, krizin başlıca nedeni olarak gösteriliyor.

KRİZ, GEÇEN SENE BAŞLAMIŞTI

İç savaştan önce kendi çıkardığı petrolü rafine ederek akaryakıt ihtiyacını karşılayabilen Suriye'de, petrol sahalarının yüzde 70'i halihazırda terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal ediliyor.

Rejim ile terör örgütü arasında petrol ticareti yapılıyor ancak petrolü işleyecek rafinerilerin savaş nedeniyle tahrip olması, eldeki petrolden akaryakıt elde edilmesini engelliyor.

Nisan 2019'da da Şam, Halep, Lazkiye ve Tartus'ta benzin istasyonlarının önünde yüzlerce araçlık kuyruklar oluşmuştu. Şehir merkezlerinde trafik kilitlenirken, araç sahiplerinin kuyrukta sabahladığı görülmüştü.

Ocak 2019'da ise rejimin kontrolündeki bölgelerde mutfak tüpü sıkıntısı yaşanmıştı. Siviller, mutfak tüpü temin edebilmek için dağıtım merkezlerinin önünde günlerce yüzlerce kişilik sıraya girmişti.

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