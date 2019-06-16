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16 Haziran 2019 21:03 | Pazar

Sudan'ın devrik lideri Beşir darbeden sonra ilk kez görüntülendi

Sudan'da devrik lider Ömer el-Beşir, askeri darbenin ardından ilk kez başkent Hartum'da ifade vermek üzere savcılığa götürülürken görüntülendi.

Sudan'da 11 Nisan'daki askeri darbeden sonra ilk kez görüntülenen devrik lider Ömer el-Beşir, Kuber Hapishanesi'nden alınarak, polis korumasında başkentteki Yolsuzlukla Mücadele Savcılığına getirildi.

Hartum Yolsuzlukla Mücadele Savcı Vekili Alaaddin Defullah, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Beşir'in "şüpheli servet edinme ve döviz bulundurmak" suçlamasıyla ifadesi alınmak üzere avukatları eşliğinde savcılığa getirildiğini söyledi.

AA muhabirinin Beşir'in savunma heyetinden aldığı bilgiye göre, devrik lideri hukukçular ve avukatlardan oluşan 72 kişilik bir heyet savunacak.

Başsavcılık kaynakları 13 Haziran'da Beşir hakkındaki yolsuzluk soruşturmasının tamamlandığını açıklamıştı. Başsavcılık, Beşir'e şüpheli servet edinme, döviz bulundurma ve olağanüstü hal kararlarıyla ilgili suçlamalar yöneltmişti.

Basında çıkan haberlerde, Beşir ve diğer bazı sanıklar hakkında 1989'daki askeri darbeyle anayasal düzeni yıktıkları gerekçesiyle ayrı bir dava daha açılmasının kararlaştırdığı kaydedilmişti.

Sudan Başsavcılığı, Beşir döneminin sembol isimleri hakkında da 41 dava açıldığını bildirmişti.

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

(AA)

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