Simpsonlar, Twitter'ın yeni logosunu da mı bildi!

Simpsonlar, Twitter'ın yeni logosunu da mı bildi!

ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'ın (The Simpsons) bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesi, tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.

Koronavirüs, akıllı saat, kripto para, Trump'ın başkanlığını bilen dizi, bu sefer Twitter'ın isminin ve logosunun X olarak değiştirilmesini önceden işlemiş olmasıyla gündemde.