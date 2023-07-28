Simpsonlar, Twitter'ın yeni logosunu da mı bildi!
Simpsonlar'ın bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesi, tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.
ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'ın (The Simpsons) bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesi, tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.
Koronavirüs, akıllı saat, kripto para, Trump'ın başkanlığını bilen dizi, bu sefer Twitter'ın isminin ve logosunun X olarak değiştirilmesini önceden işlemiş olmasıyla gündemde.
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- Simpsonlar, Twitter'ın yeni logosunu da mı bildi!