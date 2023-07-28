VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Yerlikaya: Dünyada bu noktada en iyisiyiz
"Kerbela şehitleri hepimizin şehidi, davaları hepimizin davasıdır"
TÜGVA: Bütün genç arkadaşlarımızın derdine derman olmak istiyoruz
Çin: Rusya'yla ilişkilerimiz normal ekonomik ve ticari işbirliği üzerine
Danimarka'da aşırı sağcı grup cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktı
Bakan Fidan'dan İsveç'e net mesaj: Nihai kararı ekim ayında Meclisimiz verecek
28 Temmuz 2023 Cuma 15:09:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 15:09:00

Simpsonlar, Twitter'ın yeni logosunu da mı bildi!

ABONE OL

Simpsonlar'ın bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesi, tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.

ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'ın (The Simpsons) bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesi, tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.

Koronavirüs, akıllı saat, kripto para, Trump'ın başkanlığını bilen dizi, bu sefer Twitter'ın isminin ve logosunun X olarak değiştirilmesini önceden işlemiş olmasıyla gündemde.

Etiketler : simpsonlar twitter logo
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
Serdar'ın korosu

Serdar'ın korosu
19 yıl sonra yeniden

19 yıl sonra yeniden
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi
Hastane odasında kutlama

Hastane odasında kutlama
Seyirci beyazperdeye dönecek

Seyirci beyazperdeye dönecek
30 yıllık repertuar

30 yıllık repertuar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX