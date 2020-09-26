  • BIST
    1124.17
  • Dolar
    7,6604
  • Euro
    8,9115
  • Altın
    458,4930
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya'da koronavirüs bilançosu: Vaka sayısı 1 milyon 145 bine dayandı
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasına yoğun ilgi
Zorunlu hale getirildi! ‘Güvenli alan' uygulaması olmayan giremeyecek
Lübnan'da hükümet krizi! Mustafa Edib istifa etti
Yine bir kuyumcu dolandırıcılığı! Yaklaşık 20 milyon TL kaptırdılar
HES'in yeni özelliği 'Güvenli Alan' İstanbul'da kullanılmaya başlandı
Beşiktaş Vincent Aboubakar'ın lisansını çıkardı
Geri sayım başladı: Atmaca Füzesi karadan atılan füzeleri de imha edecek
Acun Ilıcalı ayağını yerden kesen yeni oyuncağına servet ödedi
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır cevabı: 20 milyon euro
Van'da zehir tacirlerine operasyon! 71 kilo eroin yakalandı
Hülya Avşar her yıl tatile gittiği Ayvalık'tan 55 milyon TL'ye ada satın aldı
Ukrayna'da askeri uçak düştü: Ölü sayısı 25'e yükseldi
Irak kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan “Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü” mesajı: Mavi vatan ...
İletişim Başkanı Altun: Ülkemizi güçlendirecek bir adımdır
Meksika, Brezilya ve Hindistan'da ağır koronavirüs bilançosu
Boston Celtics seride pes etmedi
Bakan Akar: Modern bir deniz gücüne sahip olmak ülkemiz için hayati önemi haizdir
Taksim Camii'nde çalışmalar hızlandı! Ramazan ayında açılıyor
Sudan'da yeni federal sistem! Barış anlaşması imzalanacak
İstanbul Esenyurt'ta silahlı çatışma: Çok sayıda yaralı var
Tunceli'de PKK'lı teröristlere ait sığınaklar yerle bir edildi
Putin ve Macron'un görüşmesinin içeriği basına sızdı! Soruşturma başlatıldı
26 Eylül 2020 Cumartesi 13:12:00 - Güncelleme:26 Eylül 2020 Cumartesi 13:12:00

Rusya'da koronavirüs vakaları 1 milyon 145 bine dayandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya'da son 24 saatte 7 bin 523 kişide daha Kovid-19 tespit edildi. Ülkede toplam Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 11 milyon 143 bin 571'e, ölü sayısı 20 bin 225'e ulaştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 523 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 143 bin 571’e ulaştı. Artan günlük vaka sayısı 22 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyeye geldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 169 artarak 20 bin 225’e, iyileşen sayısı 6 bin 4 artarak 940 bin 150’ye çıktı. Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,6’dan 0,7’ye yükselirken, yeni vakaların yüzde 27,1’inde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da günlük vakalar 8 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Şehirde son 24 saatte vaka sayısı 1792 artarak 283 bin 760’a, ölü sayısı 17 artarak 5 bin 146’ya ulaştı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, son bir günde 390 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 44 milyon 700 bini geçtiği kaydedildi.

"KURAL İHLALİ SALGININ YAYILMASINDA İLK SEBEP"

Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, Rossiya-1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ülkedeki vaka sayılarının artmasının öncelikli sebebinin insanların kurallara uymamasıyla bağlantılı olduğunu vurguladı.

MOSKOVA’DA 65 YAŞ ÜSTÜNE EVDE KALMA ZORUNLULUĞU

Salgındaki artış nedeniyle Moskova Belediyesi aldığı kararla, 28 Eylül’den itibaren şehirdeki 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanlara evde kalma zorunluluğu getirdi. Moskova yönetimi, evde kalan vatandaşlar için "sosyal hizmet ve vatandaşa destek sistemi"ni devreye soktu.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla birlikte ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül itibarıyla yeni eğitim-öğretim yılı başlamış, okulların içerisinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER