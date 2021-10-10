paraşütçüleri taşıyan uçak düştü

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10 Ekim 2021 Pazar 10:52:00 - Güncelleme:10 Ekim 2021 Pazar 10:52:00

Rusya'da içerisinde 20 paraşütçü ve 2 mürettebat bulunan L-410 tipi uçak düştü

Kaynak: Sputnik

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Son Dakika Haberleri.. Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde içerisinde 20 paraşütçü ve 2 mürettebatın bulunduğu L-410 tipi uçak, Rusya'nın Minzele kentinde düştü. 16 kişinin öldüğü belirtildi.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde içerisinde 20 paraşütçü ve 2 mürettebatın bulunduğu L-410 tipi uçak, Rusya'nın Minzele kentinde düştü.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı bölge idaresi de bu bilgileri doğruladı.

16 kişinin öldüğü belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti 20 paraşütçü
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