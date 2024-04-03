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03 Nisan 2024 Çarşamba 15:11:00 - Güncelleme:03 Nisan 2024 Çarşamba 15:11:00

Rusya, Moskova'daki terör saldırısı nedeniyle Ukrayna'yı suçladı

Kaynak: AA

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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Moskova'daki "Crocus City Hall Konser Salonu"na yapılan terör saldırısının izlerinin ABD tarafından kontrol edilen Kiev yönetiminin başında olduğu Ukrayna özel servislerine uzandığını söyledi.

Patruşev, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Üyesi Ülkelerin Güvenlik Konseyi Sekreterlerinin 19. Toplantısı'nda konuştu.

Moskova'daki konser salonuna yapılan terör saldırısının, Ukrayna yönetimi değil Rusya'da yasaklı olan DEAŞ'ın Afgan kolu tarafından gerçekleştirildiği versiyonunun empoze edilmeye çalışıldığını belirten Patruşev, saldırının izlerinin ise tamamen ABD tarafından kontrol edildiğinin herkesin gayet iyi bildiği Kiev yönetiminin başında olduğu Ukrayna özel servislerine uzandığını savundu.

Patruşev, DEAŞ, El Kaide ve diğer terör örgütlerinin de Washington tarafından oluşturulduğu değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : rusya ukrayna terör saldırısı
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