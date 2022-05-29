VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin olası sınır ötesi askeri operasyonu İran'ı panikletti!
Yunan oyunu deşifre oldu!
Arnavutköy'de 393 hafız için icazet töreni düzenlendi
Bulgaristan sınırındaki tır kuyruğu devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye sınırlarımız boyunca kurmakta olduğumuz güvenlik koridorunu en kısa sü...
İstanbul'u fetih coşkusu sardı
Rusya: Dnipro bölgesinde Ukrayna'ya ait büyük bir cephanelik ile Su-25 uçağını vurduk
Rus saldırılarında buğday deposunun bombalandığı Ukrayna'nın Kopiliv köyü yardım bekliyor
Papa Franciscus'tan Başkan Erdoğan'a övgü
Bulgaristan'da geçmişte Türk ve Müslümanlara yönelik asimilasyon girişimleri acıyla hatırlanıyor
2022 Temmuz emekli zammı belli oldu!
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'da İsrail bayrağı açtı
Başkan Erdoğan'dan operasyon sinyali
Tuz Gölü Havzası'nda yonca verimi üreticinin yüzünü güldürüyor
Ordu'da 3 yılda 17 bin 500 dönüm arazi tarıma kazandırıldı
Hububat hasadında ürün kaybını önlemek için teknik personel sahada olacak
Erkek Kata Milli Takımı Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Türkiye, Afrika ve ortak insani yardım perspektifi
Türkiye'nin Afrika'daki eğitim faaliyetleri - Fatimatou topu at!
MSB duyurdu: Bakan Akar, BAE'ye gidiyor!
Evlat nöbetinin 1000. günü!
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışı Ödülleri Sahiplerini Buldu
Astım tedavisinde ilaçlar kadar dış etkenler de önemli
Laboratuvarda ahşap üretilecek
29 Mayıs 2022 Pazar 14:58:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2022 Pazar 14:58:00

Rus saldırılarında buğday deposunun bombalandığı Ukrayna'nın Kopiliv köyü yardım bekliyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Köy sakinlerinden Olga, "Evimizde gaz, elektrik yok. Ne yapacağımızı bilemiyorum. Yardıma ihtiyacımız var." dedi.

Rus ordusunun buğday depolarını bombaladığı Ukrayna'nın Kopiliv köyü sakinleri yardım beklediklerini söyledi.

Başkent Kiev'in merkezinden yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kopiliv köyü, Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın ilk günlerinde saldırılara uğradı.

Saldırılarda altyapı, sivillerin yaşadığı evler ve buğday deposu hedef alındı.

Köylülerin bazıları evlerin mahzenlerinde saklanarak kendilerini kurtarmaya çalışırken bazıları ise güvenli bölgelere gitti.

Yaralarını sarmaya çalışan Kopiliv köyü sakinleri, saldırılar esnasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

"Rus uçakları, köyümüze füze attı"

Soyadını belirtmek istemeyen köylülerden Bogdan, yaklaşık 30 askeri teçhizattan oluşan Rus askeri konvoyunun 27 Şubat'ta köye girdiğini söyledi.

Buradan yan köylerin bombalandığını anlatan Bogdan, Rus uçaklarının 1 Mart'ta köye füze attığını belirterek "Buğday, mısır, soya, ayçiçeği deposu vuruldu. Köylüler panik içindeydi. Korkunç anlar yaşadık." dedi.

Bogdan, Kopiliv köyünün mart ayının sonunda Ukrayna ordusunca kontrol altına alındığını söyledi.

"Rus askerleri bizi aç bırakmak istedi"

Köy sakini 70 yaşındaki Olga da saldırılar esnasında köyden ayrılmadıklarını ifade ederek "Kimse Rus askerlerini burada tuz ekmekle karşılamadı. Onlar belki farklı şekilde karşılanmayı bekliyordu. Bizi sözde kurtaracaklarını söylüyorlar ancak kimden ve neden kendileri de bilmiyor." dedi.

Köydeki gençlerin Rus askerlerince vurulduğunu söyleyen Olga, "Ruslar, buğday deposunu vurarak bizi aç bırakmak istedi. Onlar ekmeğimizi çalıyorlar." diye konuştu.

"Evimizde gaz, elektrik yok"

Saldırılarda evinin hasar gördüğünü belirten Olga, şunları kaydetti:

"Evimizin önüne 2 bomba düştü. Bombaların patlaması sonucu evimiz ciddi zarar gördü. Bomba parçaları pencere, kapıları kırdı. Evimizde gaz, elektrik yok. Ne yapacağımızı bilemiyorum. Yardıma ihtiyacımız var."

Etiketler : Rus ordusu buğday depoları Rusya ve Ukrayna
Roman yazıyor

Roman yazıyor
Aşkın ömrü 3 yıl

Aşkın ömrü 3 yıl
10 yıldır çalışıyorum bir evim yok

10 yıldır çalışıyorum bir evim yok
Önce kariyer sonra evlilik

Önce kariyer sonra evlilik
Ticarete atladı

Ticarete atladı
Yıldızlar geçidi

Yıldızlar geçidi
New York'ta sahnede

New York'ta sahnede
Yaza 'Tatlı' giriş

Yaza 'Tatlı' giriş
Hipotermili final

Hipotermili final

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX