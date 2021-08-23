Rusya ile Ukrayna arasında casusluk krizi

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23 Ağustos 2021 Pazartesi 14:01:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2021 Pazartesi 14:15:00

Rus istihbaratı bir Ukraynalı'yı gözaltına aldı: Suç üstü yakaladık

Kaynak: AA

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Rusya, Rus silahları hakkında bilgi topladığı gerekçesiyle Ukrayna vatandaşını gözaltına aldı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), bir Ukrayna vatandaşını "Rus silahları hakkında bilgi topladığı" gerekçesiyle gözaltına aldığını bildirdi.

FSB'den yapılan açıklamada, Ukrayna vatandaşının, Rusya'nın Tula kentinde "modern silah modelleri hakkında bilgi toplarken suç üstü" yakalandığı belirtildi.

İsmi açıklanmayan Ukrayna vatandaşının gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu kişi, Ukrayna istihbaratının talimatı üzerine Rusya'nın gizli savunma şirketlerinin çalışanlarına ulaşmaya çalışıyordu. Söz konusu kişi, silahla ilgili bilgi verecek Rusları kendisine çalıştırmayı amaçlıyordu."

Açıklamada, Ukrayna vatandaşına yönelik soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Etiketler : Ukrayna vatandaşı RUSYA UKRAYNA CASUSLUK FSB
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