Putin'den uyarı: Pişman olacaklar

21 Nisan 2021 Çarşamba 15:03:00 - Güncelleme:21 Nisan 2021 Çarşamba 15:03:00
Putin: Uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya'ya karşı herhangi bir kışkırtıcı eylem düzenleyenler, uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya'ya karşı herhangi bir kışkırtıcı eylem düzenleyenler, uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar." dedi.