Putin'den uyarı: Pişman olacaklar

Putin: Uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya'ya karşı herhangi bir kışkırtıcı eylem düzenleyenler, uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar." dedi.

