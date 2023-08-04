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04 Ağustos 2023 Cuma 15:01:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 15:01:00

Polonya, Rusya'ya casusluk yaptığını iddia ettiği bir kişiyi tutukladı

Kaynak: AA

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Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, İç Güvenlik Teşkilatının (ABW), bir dizi karşı istihbarat operasyonunun sonuncusunda, şüpheli bir Rus casusunun yakalandığını bildirdi.

Kaminski, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bugünkü operasyon kapsamında yakalanan kişi sayısının toplam 16 olduğunu kaydetti.

Yakalanan kişinin "Rus casus ağına" hizmet ettiğinden şüphelenildiğini belirten Kaminski, "Belaruslu Mikhail A, askeri binaların ve limanların keşfinde yer aldı. Ayrıca Rusya adına propaganda faaliyetleri yürüten bu kişi tutuklandı." ifadesini kullandı.

Kaminski'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, operasyon çerçevesinde daha önce 15 zanlının gözaltına alındığı ve bunların tamamının mahkeme tarafından tutuklandığı aktarıldı.

Şebekenin, askeri tesislerin ve kritik altyapının keşfi ile Ukrayna'ya askeri ve insani yardım taşınmasını izleme ve belgeleme faaliyetlerinde bulunduğu bildiriliyor.

Şebeke üyelerinin ayrıca Ukrayna'ya yardım taşıyan trenlerin raydan çıkarılması, kundaklamalar ve insanların darbedilmesi gibi eylemleri hazırladıkları iddia ediliyor.

Etiketler : Kaminski X sosyal medya platformu Twitter
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