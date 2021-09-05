PKK kontrolündeki kampta vahşet var

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Grifftihs, 24 Ağustos tarihinde Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) Suriye'deki insani durum hakkında bilgilendirdi. Yayınlanan bilgilendirme sunumunda Grifftihs, PKK/YPG kontrolündeki el-Hol kampında insanların öldürüldüğünü, güvenlik problemi yaşandığını, cinsel sömürü ve istismara açık olduklarını ve insani yardım çalışanlarının kamp yönetimince tehdit edildiğini dile getirdi.

Grifftihs sunumunda kamptaki insanları kastederek "Bu insanları el-Hol'ün umutsuzluğu ve şiddetine terk etmemeliyiz" ifadesini kullandı.

KAMPTAKİ 69 KİŞİ ÖLDÜ

Sunumda "el-Hol kampındaki güvenlik problemleri halen devam etmekte. Ocak ayından bu yana 69 kişinin öldüğü diğer yandan 12 kişiyi ise öldürme girişiminde bulunulduğu rapor edildi" ifadesine yer verildi. Raporda kamp yönetiminin insanları tehdit ettiğinin de altı çizilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Kamptaki kadın ve kız çocukların öldürülmesi haziran ve temmuz ayında arttı ve bu da kamptaki korku ikliminin artmasına sebebiyet vermekte. Kamptaki acil ihtiyaçlar ve kampta kalanların savunmasızlığı ve yardıma muhtaç oluşu cinsel sömürü ve istismar riskini arttırmakta. Kamptaki insani yardım çalışanları kampın güvenlik görevlileri ve kamp yönetimi tarafından düzenli olarak tehdit ediliyorlar. Yaklaşık 59 bin insan bu kampta kalmakta ve çoğu da kadın ve çocuklardan oluşuyor. Kamptaki her beş kişiden birinin yaşı 5'in altında."

İNSANİ KRİZ İÇİN TÜRKİYE'YE ÇALIŞMA ZİYARETİ

Martin Grifftihs raporuna ayrıca Suriye'deki insani krizin karmaşıklığını daha derinden anlayabilmek ve önümüzdeki birkaç ay içindeki sorunları analiz edebilmek için Suriye'nin yanı sıra Türkiye ve Lübnan'a da gideceğini ifade ederek dönüşünde BMGK'i yeniden bilgilendireceğini ifade etti.