Paşinyan'a soğuk duş! Medvedev'den dikkat çeken paylaşım

İkinci Karabağ savaşında aldığı yenilgi sonrası rahat durmayan Ermenistan, bölgede provokasyonlarını sürdürünce Azerbaycan Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı.

Geçtiğimiz günlerde ülkesinin güvenlik konusunda Rusya'ya bağımlılığını 'stratejik hata' olarak nitelendiren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Rusya'ya adeta müdahale etme çağrısında bulundu ve bu durum şaşkınlığa neden oldu.

Son olarak ABD ile bölgede tatbikat yaparak Rusya ile köprüleri atan Ermenistan'ın Moskova'ya çağrı yapması 'U' dönüşü ve Erivan'daki panik havasının en açık göstergesi olarak yorumlanıyor.

Tüm bu gelişmeler sonrası Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'den flaş açıklamalar geldi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Medvedev, Telegram kanalında yayınlanan bir açıklamada, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı hedef aldı ve Rusya'nın, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a yönelik devam eden operasyonuna karşı Ermenistan'ı desteklemeyeceğinin sinyalini verdi.

Medvedev Telegram üzerinden yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir gün kardeş ülkeden bir meslektaşım bana şöyle dedi: Ben sana yabancıyım, beni kabul etmiyorsun. Ben de gerekeni söyledim: Biyografiye göre değil, eylemlere göre yargılayacağız. Sonra savaşı kaybetti ama tuhaf bir şekilde yerinde kaldı. Daha sonra vasat yenilgisinden dolayı Rusya'yı suçlamaya karar verdi. Daha sonra ülkesinin topraklarının bir kısmından vazgeçti. Sonra NATO ile flört etmeye karar verdi. Bakalım onu nasıl bir kader bekliyor..."