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27 Haziran 2019 00:08 | Perşembe

Paris'teki hava kirliliğinden devlet sorumlu tutuldu

Montreuil Mahkemesi, 2012-2016 döneminde başkent Paris ve çevresindeki hava kirliliği konusunda alınan önlemlerin yetersiz kaldığına ve bundan devletin sorumlu olduğuna karar verdi.

Fransa'da mahkeme, 2012-2016 döneminde başkent Paris ve çevresindeki hava kirliliği konusunda alınan önlemlerin yetersiz kaldığın ve bundan devletin sorumlu olduğuna hükmetti.

Paris'in banliyösü Montreuil'de mahkeme, 2012-2016 döneminde Paris ve çevresindeki hava kirliliği nedeniyle bronşit hastalığına yakalanan ve astım atakları yaşayan 52 yaşındaki kadın ve 16 yaşındaki kızının, devlete karşı açtığı davaya ilişkin kararını verdi.

Başkent ve çevresinde hava kirliliği konusunda alınan önlemlerin yetersiz kaldığını ve bundan devletin sorumluğu olduğunu belirten mahkeme, bununla birlikte davacı anne ve kızının 160 bin avroluk tazminat talebini ise reddetti.

Kadın ve kızının avukatı François Lafforgue, basına yaptığı açıklamada, bu önemli kararın Fransa'da bir ilk olduğunu ve devletin hava kirliliğini önlemek için artık etkili adımlar atması gerektiğini söyledi. Lafforgue, müvekkillerinin bu konuda devletin sorumlu tutulmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Fransız basınında konuyla ilgili haberlerde, kadının ve kızının, hastalıkları nedeniyle iki yıl önce yaşadıkları Paris'in yakın banliyölerinden Saint-Ouen'den Orleans'a taşınmak zorunda kaldıkları belirtildi.

Ulaşım ve Çevre Derneğinin geçen yıl yaptığı araştırmada, havadaki metreküp başına 22 mikrogram ölçülen zehirli partikül miktarını teneffüs etmek, bir adet sigara içmekle aynı etkiyi yarattığı vurgulanmıştı.

Araştırmada iki adet sigara içmekle 4 gün Paris'te kalmanın sağlığa aynı derecede zarar verdiği belirtilmişti. Yıllık bazda hesaplandığında ise Paris'te 1 yıl nefes almanın 183 adet sigara içmeye bedel olduğu ortaya konulmuştu.

Araştırmada ayrıca dernek yetkilisi Jens Muller'in, havanın çok kirli olduğu dönemlerde açık havada spor yapmanın ve yemek yemenin sağlıklı olmadığı yönündeki ifadelerine yer verilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde kanserden ölümlerin en önemli sebebinin hava kirliliği olduğunu bildirmişti.

(AA)

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