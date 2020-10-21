Papa Franciscus ilk kez maske ile görüntülendi

Papa Franciscus ilk kez maske ile görüntülendi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Santa Maria Roma Bazilikası'nda halka açık bir törende ilk kez maske taktı. Daha önceki törenlerde maske takmadığı için eleştirilen Papa Franciscus bu kez maske takmayı tercih etti.

Yalnızca konuşma yapmak için maskesini çıkaran Papa Franciscus, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ve Dağlık Karabağ dahil diğer çatışmalar için dua etti.

Dini liderler ve temsilciler, etkinliğin son bölümünde birlikte barış şamdanındaki mumları yaktı.

Etkinliğe İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun yanı sıra Vatikan'a akredite kordiplomatik ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da katıldı.

İtalya'da son 24 saatte 10 bin 874 yeni vaka

İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 10 bin 874 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 434 bin 449 oldu. Aktif COVID-19 hasta sayısı 142 bin 739'a, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da son 24 saatte 73 artarak 870'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 89 artarak 36 bin 705'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı, son 24 saatte 2 bin 46 artarak 255 bin 5'e ulaştı.