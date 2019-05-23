Pakistan Başbakanı Han, Hindistan'da seçimi kazanan Modi'yi tebrik etti

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Han, Güney Asya'da huzur ve barış için Modi ile beraber çalışmayı istediğini belirtti.

Han, "Başbakan Modi'yi Hindistan Halk Partisi (BJP) ve müttefiklerinin aldığı seçim zaferinden ötürü tebrik ettim. Güney Asya'nın barışı, gelişmesi ve refahı için kendisiyle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Pakistan'da Ağustos ayında iktidara gelen Han ve hükümeti, Modi ve hükümetine diyalog çağrılarında bulunmuş, iki ülke bakanları, çeşitli dönemlerde bir araya gelse de bir sonuç çıkmamıştı.

İki ülkenin, Şubat ayında savaşın eşiğine geldiği Pulvama saldırısının ardından Han, diyalog arayışını sürdürmüş, barışçıl düşüncelerin bir göstergesi olarak yakalanan Hint pilot Abhinandan Varthaman'ı iade etmişti.

Bu dönemde Modi'yi ulusa sesleniş programı aracılığıyla yeniden diyaloğa davet eden Han, Pulvama saldırısından yaklaşık bir ay sonra Modi'den aldığı bir mesajı da yine sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Modi'nin Pakistan Günü nedeniyle bir tebrik mesaj yolladığını söyleyen Han, mektupta "Pakistan Milli Günü'nde Pakistan halkına selamlar, en iyi dileklerimi sunarım. Alt kıta halkları için demokratik, barışçıl, ilerici ve müreffeh bir bölgede, terör ve şiddetten arınmış bir ortamda birlikte çalışmanın zamanı geldi." ifadelerinin yer aldığını belirtmişti.

AA