CTP'nin Akıncı kararıyla ilgili dikkat çeken açıklama: Tabanda ayrışmalar var

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15 Ekim 2020 Perşembe 09:27:00 - Güncelleme:15 Ekim 2020 Perşembe 09:32:00

Optimar Başkanı Daşdemir: CTP'nin yüzde 30'u sandığa gitmez ya da Tatar'a oy verir

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KKTC, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde Akıncı'yı, DP ise Tatar'ı destekleme kararı aldı. Optimar Başkanı Daşdemir, 'CTP tabanında ayrışmalar var. CTP'nin % 30'u sandığa gitmez ya da Tatar'a oy verir. Katılım arttıkça Tatar'ın şansı yükselir.' diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine kısa bir süre kala, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Mustafa Akıncı’yı destekleyeceğini açıkladı.

KKTC seçimleri öncesinde anket çalışması yapan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, sandık başına gitme oranının önemine dikkati çekerek, “CTP’nin yüzde 30’luk tabanın ya sandığa gitmeyeceği ya da Ersin Tatar’a oy vereceği tahmin ediliyor” dedi

TABANDA AYRIŞMA VAR

İlk tur seçimleri öncesinde anket çalışması yapan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, CTP’nin aldığı kararı Akşam Gazetesi'ne değerlendirdi. Daşdemir, şunları söyledi:

“CTP’nin ikinci turda Mustafa Akıncı’yı desteklemesi beklenen bir durumdu. Fakat her ne kadar CTP ve Akıncı federasyon yanlısı politika yürütse de aralarında farklı görüşler bulunuyor. Bu nedenle CTP tabanın tamamının bu karara uyması beklenmiyor. CTP’nin yüzde 30’luk tabanın ya sandığa gitmeyeceği ya da Ersin Tatar’a oy vereceği bekleniyor. İlk turda seçmenlerin çoğunluğu ikinci tura gideceği düşüncesi ile sandığa gitmedi. İkinci turda seçmenin sandığa götürülmesi yönünde Tatar’ın partisi BTP çalışma yürütüyor. Sandığa katılım oranın artması durumunda Tatar’ın şansının artması bekleniyor.”

TATAR ÖNDE GİRDİ

İlk tur seçimlerinde, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar yüzde 32. 34, Bağımsız aday Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yüzde 29.84 ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise yüzde 21.67 oy almıştı. Seçime katılım ise yüzde 55’ler seviyesinde kalmıştı. 

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