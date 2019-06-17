O silah satışta

70 BİN DOLARA ALINABİLİR

Başarılı sanatçı Vincent Van Gogh, 1890’da silahla intihar ederek yaşamına kendi elleriyle son vermişti. Lefaucheux marka o silah, 1960 yılında ressamın kendini öldürdüğü Auvers-sur-Oise bölgesinde bir tarlada, ölümünden tam 70 yıl sonra bir köylü tarafından bulunmuştu. Bu hafta satışa olacak silah, açık artırmaya çıkarılmadan önce Fransa'nın başkenti Paris'te tanıtıldı. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği tabancanın 70 bin dolara satılması bekleniyor.