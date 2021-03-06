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06 Mart 2021 Cumartesi 10:21:00 - Güncelleme:06 Mart 2021 Cumartesi 10:21:00

New York'ta olaylı 'Trump' gösterisi

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New York'un Times Meydanı'nda eski ABD Başkanı Donald Trump lehine bayrak açmak isteyen göstericilerle karşıt grup arasında çıkan arbede sonucu polis çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı.

Times Meydanı'nda "Trump 2024 Amerika'yı kurtar" yazılı büyük bir bayrağı açmak isteyen Trump destekçileri ile bayrağın açılmasına karşı olan Black Lives Matter (Siyahi Hayatlar Önemlidir) üyeleri arasında büyük çaplı tartışmalar yaşandı.

Olaya müdahale eden New York polisi (NYPD), Trump taraftarlarının bayrak açmasına izin vermedi ve birbirlerine saldıran iki gruptan bir çok göstericiyi gözaltına aldı.

Daha erken saatlerde Trump taraftarları, New York 5. Cadde'deki Trump Plaza önüne gelmiş ve ellerindeki bayrağı cadde üzerine sarı boya ile yazılı "Siyahi Hayatlar Önemlidir" yazısının üzerinde açmak istemişti.

Polisin yolu kapatması üzerine, Times Meydanı'na yönelen Trump destekçileri ile karşıt grup Siyahi Hayatlar Önemlidir üyeleri arasında, yol boyunca sözlü atışmalar yaşanmıştı.

Etiketler : abd trump new york gösteri
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