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NATO ülkelerinin savunma bakanları Orta Doğu ve Kosova'yı değerlendirecek
12 Ekim 2023 Perşembe 10:39:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 10:39:00

NATO ülkelerinin savunma bakanları Orta Doğu ve Kosova'yı değerlendirecek

Kaynak: AA

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NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci ve son günkü oturumları, Brüksel'de bulunan NATO karargahında başladı.

Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in temsil ettiği toplantının bugünkü oturumlarında Orta Doğu, Kosova, caydırıcılık ve Ukrayna gibi konular ele alınacak.

Günün ilk oturumuna İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, video konferansla bağlanacak. Gallant, Hamas'ın İsrail'e saldırıları ve İsrail'in karşılığının ardından bakanlara son durum hakkında brifing verecek.

Bakanlar, ayrıca savunma ve caydırıcılık konulu oturumun ardından Kosova'yı ele alacak. Burada ittifakın caydırıcılık ve savunma yapısının güçlendirilmesi değerlendirilecek.

Öğleden sonraki oturumlarda ise NATO'nun harekat ve misyonları görüşülecek. Burada Kosova'daki son durum ile komutasını Türkiye'nin devraldığı Kosova Barış Gücü (KFOR) ele alınacak.

Oturumlara "NATO üyeliğine aday ülke" sıfatıyla İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson da katılacak.

Etiketler : NATO Toplantısı Brüksel Savunma Bakanları
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