Meksika'da bir artezyen kuyusunda 20 ceset bulundu
Kaynak: AA
Meksika'da ihbar üzerine bir artezyen kuyusunda yapılan aramalar sonucu, 20 ceset tespit edildi.
Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin Veracruz eyaletine bağlı Omealca kasabasında, bir evin yakınında bulunan artezyen kuyusundan cesetler çıktı.
Yetkililer, savcılık eşliğinde kuyuda yapılan incelemelerden sonra 30 metre derinlikten 20 ceset çıkarıldığı bilgisini paylaştı.
Cesetlerin ölüm nedenlerini belirlemek için çalışma başlatıldı.
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