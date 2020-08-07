Macron'un Lübnan şovuna tokat gibi yanıt

Geçtiğimiz Salı Günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlama sonrası sözde destek için ülkeye giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyrut'u gezdiği sırada halk tarafından protesto edilmişti.



Yardım için değil, propaganda için gelen Macron'un sosyal medyadaki paylaşımlarına da Lübnanlılardan tokat gibi cevaplar geldi.

Macron Twitter hesabından, ülkede konuşulan iki dilde, yani hem Arapça hem de Fransızca "Lübnan yalnız değil" şeklinde paylaşım yaptı.

LÜBNAN HALKINI KANDIRAMADI

Birçok Lübnanlı, Macron'un bu propagandasını ciddiye almazken, bazıları Macron'a, Fransa'nın uzun süredir ülkeyi bombalayan İsrail ile yakın olduğunu ve 2006'da Lübnan'la girdiği korkunç savaşta İsrail'e destek verdiği hatırlatıldı.

Sosyal medya kullanıcıları açıkça, Macron'un ikiyüzlülük yaptığı ve samimi olmadığı şeklinde yorumlarda bulundu.

SÖMÜRGECİLİK VE KATLİAMLAR HATIRLATILDI

Bazı Lübnanlılar ise, Macron'un paylaşımının altına, Fransız askerlerinin vahşice katlettiği Lübnanlılara ait tarihi fotoğrafları bıraktı.

1923 yılında Suriye ve Lübnan'ı mandası haline getiren Fransa, bu kanlı işgal sırasında Hıristiyan azınlığı Müslüman çoğunluğa tercih etti. Tüm zorbalık ve katliamlar 1944 yılına kadar devam etti. Fransa çekildikten sonra, toplumdaki ayrışma ve bölünme had safhaya ulaşmıştı.

Sosyal medya kullanıcılarından biri Macron'a, 'Sömürgeciliklerin tümü kötüdür, ama en kötüsü Fransız sömürgeciliğidir. Lübnan sizsiz daha iyi.' şeklinde cevap vererek, katliama ait görüntüleri paylaştı.

BEYRUT PATLAMASI

Lübnanlı yetkililere göre başkent Beyrut'u adaeta harabeye çeviren patlamada şu ana kadarki ölü sayısı 135. 5 bin kişinin yaralanırken, 300 bin kişinin de evsiz kaldığı bildiriliyor.

Patlamanın, Beyrut Limanı'ndaki 12 nolu ambarda 2.750 ton Amonyum Nitrat alev alması sonucu meydana geldiği iddia ediliyor. Başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu depoyla ilişiği olan 16 kişi gözaltına alındı.

Star.com.tr