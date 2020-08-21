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21 Ağustos 2020 Cuma 00:07:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2020 Cuma 00:18:00

Macron ve Merkel'den 'Doğu Akdeniz' açıklaması

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Doğu Akdeniz'de yaşananları ele alan Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Doğu Akdeniz’de gerginliğe değil istikrara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa’nın güneyindeki Bregançon Kalesi’nde yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Görüşmede, Çin, ABD, Rusya ve Türkiye ile ilişkilerin ele alındığını ve Avrupa Birliği’nin (AB) jeopolitik bir aktör olarak ortaya çıkması gerektiği üzerine konuştuklarını belirten Merkel, "Avrupa tek sesle konuşursa güçlü olur" dedi

"BİZİM ORADA GERGİNLİĞE DEĞİL İSTİKRARA İHTİYACIMIZ VAR"

Merkel, Akdeniz’in doğusundaki durumun çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bizim orada gerginliğe değil istikrara ihtiyacımız var. Orada kritik bir durum var" değerlendirmesinde bulundu.

Almanya ve Fransa’nın güçlerini birleştirmeleri halinde iyi bir sonuç çıkabileceğini belirten Merkel, böylece iş birliğinin mümkün olabileceğini dile getirdi.

Merkel, AB’ye üye devletlerin egemenliğine yönelik saldırıların kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Gerilimi tırmandırarak değil, konuşarak sorunların çözümünden yana olduklarını ifade eden Merkel, "Bu tüm taraflar için geçerli" ifadesini kullandı.

Merkel, Türkiye ile Yunanistan arasında diyaloğun oluşması için çaba sarf ettiklerini anlattı.

Macron: "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuku koruma iradesine sahibiz"

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ise AB'nin Doğu Akdeniz’de egemenliğini korunması gerektiğini belirtti.

AB üyesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile dayanışma içinde olduklarını yineleyen Macron, Akdeniz bölgesinin istikrara kavuşması gerektiğini ve bu konuda Berlin ve Paris’in hemfikir olduğunu ifade etti.

Macron, "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuku koruma iradesine sahibiz." ifadesini kullandı.

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