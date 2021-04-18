  • BIST
    1408.14
  • Dolar
    8,0580
  • Euro
    9,6752
  • Altın
    460,3760
İstanbul
8 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mısır ordusu, geçen ay boyunca Gazze Şeridi sınırındaki 5 tüneli yıktı
Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
Türkiye'de son 24 saatte 55 bin 802 yeni vaka tespit edildi
Güncel vaka haritası açıklandı
Sanatçı Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti
Kısıtlamaya uymayan 3 bin 787 kişiye işlem yapıldı
Macron: Rusya'ya ilişkin kırmızı çizgilerimizi net şekilde çizmeliyiz
Suudi Arabistan tüm uluslararası uçuşlara yeniden başlayacak
Mısır'da tren kazası: 8 ölü, 100'den fazla yaralı
Bakanlık tek tek açıkladı... İşte güvensiz maske markaları
Bir Rusya gerilimi daha! 18 diplomat sınır dışı edilecek
Türk bilim insanlarından dışa bağımlılığı bitirecek buluş
19. Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ hayatını kaybetti
Koronavirüsle ilgili flaş uyarı: Virüs silah değiştirdi
Dünyaya örnek olacak
Dünyada çok fazla kullanılmıyor... İlk kullanılacağı yer belli oldu
Piyasaya çıkmadan ödül aldı
Bakan Varank: İnsanlığa ve bilime hizmet etmek istiyorsanız gelin gönüllü olun
Pandemide sınıfları onlar doldurdu
Martı kurtarma operasyonu
3 yaşındaki Ata sesine kavuştu
Çöpten çıkan antikalar satışta
İlk çocuklarına kavuştular
Nefes aldırmayacağız
18 Nisan 2021 Pazar 18:10:00 - Güncelleme:18 Nisan 2021 Pazar 18:10:00

Macron: Rusya'ya ilişkin kırmızı çizgilerimizi net şekilde çizmeliyiz

ABONE OL

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'nın doğusunda ve Kırım'da artan gerginliğe işaret ederek, Rusya'yı caydırmak için sadece yaptırımların yeterli olmayabileceğini kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uluslararası toplumun Rusya'ya karşı kırmızı çizgilerini net bir şekilde çizmesi gerektiğini belirtti.

Macron, Amerikan CBS kanalında Margaret Brennan'a verdiği mülakatta son dönemde gerilen Batı-Rusya ilişkilerini değerlendirdi.

Ukrayna'nın doğusunda ve Kırım'da artan gerginliğe işaret eden Macron, Rusya'yı caydırmak için sadece yaptırımların yeterli olmayabileceğini kaydetti.

Macron, "Rusya'ya ilişkin kırmızı çizgilerimizi net bir şekilde çizmeliyiz. Güvenilir olmanın tek yolu bu. Yaptırımlar tek başına yeterli değil, ancak yaptırımlar bir paketin parçasıdır." ifadesini kullandı. Macron, yapıcı diyalogu tercih ettiğini, ancak bunun için önce güvenilirliğe sahip olmaları gerektiğini bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki muhtemel bir görüşmeyi desteklediğini de ifade eden Macron, diyalogu her zaman önemsediğini belirtti.

2013'te dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın Suriye'de kimyasal silah kullanılmaması konusundaki kırmızı çizgisinin Beşşar Esed tarafından çiğnenmesinin ardından uluslararası toplumun seyirci kaldığını vurgulayan Macron, bunun Putin'i güçlendirdiğini savundu.

Macron ayrıca, Moskova'nın başta ABD olmak üzere demokratik ülkelerin seçimlerine müdahale girişimlerini kesinlikle tasdik etmediklerinin altını çizdi.

ABD yönetimi, 2020 başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Rusya'ya bir dizi yaptırım uygulamış ve siber saldırılarla ilintili 10 Rus diplomatı ABD'den sınır dışı etmişti.

Etiketler : Emmanuel Macron fransa Rusya
Twitter'da dünya listesine girdik

Twitter'da dünya listesine girdik
Çocuklar için oyun seslendirdi

Çocuklar için oyun seslendirdi
Spor hocasıyla diyeti bozdu

Spor hocasıyla diyeti bozdu
6 aydır koku alamıyor

6 aydır koku alamıyor
Yasak Elma gerçekleri

Yasak Elma gerçekleri
Annesine yetişti

Annesine yetişti
Kendini övmeden duramadı

Kendini övmeden duramadı
Tescilli güzel havalanıyor

Tescilli güzel havalanıyor
Safiye gibiydim

Safiye gibiydim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER