VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
DHKP-C'de büyük çözülme: Yüzlerce terörist ifşalandı!
Eltilerin kıskançlık kavgası kanlı bitti
Ülke genelinde eş zamanlı denetlenen günübirlik evlerde aranan 603 kişi yakalandı
Türkiye-Ermenistan 'normalleşmesi': Farklı koşullar, yeni bir yaklaşım
NBA'de Bucks ve Warriors, serilerinde 2-1 öne geçti
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı martta 971 yatırım teşvik belgesi verdi
Lübnanlılar 15 Mayıs genel seçimleri için 48 ülkede oy kullanmaya başladı
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Emine Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Anneler Günü mesajı
Hong Kong'da eski güvenlik şefi John Lee baş yöneticiliğe seçildi
Van'da Güzeldere Geçidi, kar nedeniyle trafiğe kapatıldı
Bakan Ersoy, restore edilen Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin açılışını yaptı
İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 vakalarındaki artış dikkati çekiyor
Londra'daki ünlü Trafalgar Meydanı'nda Ramazan Bayramı kutlandı
Güvenlik güçlerine yeni yerli tabanca teslimatı
TEKNOFEST'in detayları belli oldu!
İşgalci İsrail'in zulmüne tepki
Devlet televizyonunda Türkiye belgeseli yayımlandı
Rusya duyurdu: İskender füzesiyle yok ettik
Yumurtalık kanseri başka hastalıkları taklit edebiliyor
Astımlıların yüzde 40'ında obezite görülüyor
Defne yaprağı ile öksürüğü kesin
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -08 Mayıs
08 Mayıs 2022 Pazar 10:40:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2022 Pazar 10:40:00

Lübnanlılar 15 Mayıs genel seçimleri için 48 ülkede oy kullanmaya başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Lübnan'da 15 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için 48 ülkede ikamet eden Lübnanlılar sandık başına gitti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, dünyanın farklı bölgelerindeki 48 ülkede ikamet eden 194 bin 348 Lübnanlı seçmenin bugün itibarıyla genel seçimler için sandık başına gittiği ifade edildi.

Diasporanın oy verme işlemi, resmi tatilleri cuma ve pazar günü olan ülkelere göre iki farklı tarihte gerçekleşti.

Gurbetçiler, resmi tatilin cuma günü olduğu İran, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Umman, Suriye, Mısır, Bahreyn, Ürdün ve Irak'ta 6 mayısta oy verme işlemini tamamlamıştı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, İran ve çeşitli Arap ülkelerinde ikamet eden Lübnanlıların seçimlere katılım oranının yüzde 60 olduğunu açıklamıştı.

Lübnan İçişleri Bakanlığının daha önce paylaştığı verilere göre 58 ülkede kayıtlı 225 bin Lübnanlı seçmen, yurt dışında oylarını kullanacak. Yurt dışındakilerin sayısı da toplam seçmen sayısının yüzde 5,5'ine tekabül ediyor.

İçişleri Bakanı Besam Mevlevi, 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, 128 sandalyeli Mecliste yer alabilmek için 15 seçim bölgesinde toplam 1002 adayın yarışacağını belirtmişti.

Ülkede 2018'de 3 milyon 746 bin olan seçmen sayısı, bu sene 3 milyon 967 bine ulaştı.

Lübnan'da 1989'da yapılan Taif Anlaşması'na göre Meclisteki milletvekili dağılımı, "28 Sünni, 28 Şii, 8 Dürzi, 34 Maruni Hristiyan, 14 Ortodoks, 8 Katolik, 5 Ermeni, 2 Alevi, 1 milletvekili de Hristiyanlar içerisindeki azınlıklar" şeklinde gerçekleşiyor.

Etiketler : Lübnan Besam Mevlevi GENEL SEÇİM
Aman çocuklar duymasın!

Aman çocuklar duymasın!
Annesiz ilk bayram

Annesiz ilk bayram
Yarım kalan aşklar için

Yarım kalan aşklar için
Sadece sen!

Sadece sen!
Kardeşler bir arada

Kardeşler bir arada
Açıkhava coşkusu

Açıkhava coşkusu
Bursa'da nostalji

Bursa'da nostalji
ABD için gün sayıyor

ABD için gün sayıyor
Baba oğul günü

Baba oğul günü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER