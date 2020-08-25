Libya Sağlık Bakanlığı: Trablus'taki gösterilerde ölen ve ağır yaralanan olmadı

Libya Sağlık Bakanlığı: Trablus'taki gösterilerde ölen ve ağır yaralanan olmadı

Libya Sağlık Bakanlığı, dün başkent Trablus'ta düzenlenen gösterilerde ölen ya da ağır şekilde yaralananlar olduğu yönündeki haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.

Bakanlığın Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerine ait sosyal medya hesapları ile basın yayın organlarında, dünkü gösterilerde ölen ve ağır şekilde yaralananlar olduğu yönündeki haberler yalanlandı.

Açıklamada, gösterilerde ölen olmadığı, hafif şekilde yaralanan bazı göstericilerin ise ayakta tedavi edildiği kaydedildi.

Libya İçişleri Bakanlığı, dün başkent Trablus'ta düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin arasına dışarıdan "sızdırılan" kişilerce göstericilere ateş açıldığını ve bir kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Açıklamada, göstericilere ateş açan bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edilmişti.