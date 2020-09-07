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Lavrov: Türkiye ve İran ile Suriye meselesindeki iş birliğimiz herhangi bir ticari ilişkiye dayanmıy ...
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07 Eylül 2020 Pazartesi 20:17:00 - Güncelleme:07 Eylül 2020 Pazartesi 20:17:00

Lavrov: Türkiye ve İran ile Suriye meselesindeki iş birliğimiz herhangi bir ticari ilişkiye dayanmıyor

Kaynak: AA

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Lavrov, Rusya'nın Türkiye ve İran ile Suriye meselesindeki iş birliğine ilişkin, ""Bu iş birliği, Suriye yönetimi desteğiyle ülke başkanlarının yaptıkları anlaşmalara dayanıyor. Bu anlaşmalar, herhangi bir ticari ilişkiye dayanmıyor." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Türkiye ve İran ile Suriye meselesindeki iş birliğinin, herhangi bir ticari ilişkiye dayanmadığını söyledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov ile Suriye'de temaslarda bulunan Lavrov, Beşşar Esed ve Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile görüştü.

Lavrov, Rusya'nın Türkiye ve İran ile Suriye meselesindeki iş birliğine değinerek, "Bu iş birliği, Suriye yönetimi desteğiyle ülke başkanlarının yaptıkları anlaşmalara dayanıyor. Bu anlaşmalar, herhangi bir ticari ilişkiye dayanmıyor." dedi.

Türkiye ile İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi konusunda anlaşmaların da yapıldığına dikkati çeken Lavrov, "Bu anlaşmalar, görev dağılımını, aklı başında muhalefet ile teröristlerin birbirinden ayrılmasını, M4 kara yolu etrafında güvenlik koridorunun oluşturulmasını öngörüyor. Tüm bunlar yavaş ama en azından istikrarlı bir şekilde uygulanıyor. Bu işi sonuna getireceğimizi düşünmek için neden var." diye konuştu.

Lavrov, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Suriye yönetiminin kontrol ettiği topraklar, Rusya ve Türkiye arasında anlaşmaların yapılmasından bu yana önemli ölçüde arttı." değerlendirmesinde bulundu.

"LİBYA'DA SÜRESİZ ATEŞKESİN SAĞLANMASI GEREKİYOR"

Libya meselesine de değinen Lavrov, Rusya'nın Libya'ya silah ve paralı savaşçı göndermek için Suriye'yi kullandığı yönündeki iddiasını değerlendirerek, "Hem Libya hem de diğer ülkelerle ilgili, Afrika'dan Avrupa ve ABD'ye kadar Rusya'ya yönelik suçlamalar yapılıyor. Bize asla herhangi bir kanıt sunulmadı." dedi.

Lavrov, Kahire Bildirgesini ve Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih’in çatışmaların durdurulmasıyla ilgili ortak inisiyatifini desteklediklerini dile getirerek, "Libya'da süresiz ateşkesin sağlanmasından başlayarak, bu inisiyatiflerin derhal uygulanması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim ise Suriye'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2021'de yapılacağını belirterek, "Seçimlerin düzenlenmesi, Cenevre'deki Anayasa Komitesi'nin çalışmasıyla ilgili değildir." dedi.

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