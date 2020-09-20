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20 Eylül 2020 Pazar 21:56:00 - Güncelleme:20 Eylül 2020 Pazar 21:56:00

Katil Netanyahu, İsrail'de istenmiyor... Binlerce kişi protesto etti

Kaynak: AA

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Hakkında yolsuzluk davası yürütülen ve yeni tip koronavirüs salgınını yönetemeyen terör devleti İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'yu protesto gösterilerine binlerce kişi katıldı.

İsrail’de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.

Batı Kudüs’teki Başbakanlık rezidansı yakınındaki gösteriye Kovid-19 karantinasına rağmen 5 bine yakın gösterici katıldı.

Netanyahu’yu kastederek “suç başbakanı” yazılı tişört ve maske takan göstericiler sık sık “Bibi (Netanyahu) evine dön" sloganı attı.

Gösterinin yapıldığı meydana çıkan yolları trafiğe kapatan polis, protestoculara sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maskelerini çıkarmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin giderek arttığı İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteriler 3 ayı aşkın süredir devam ediyor.

Netanyahu yönetimi salgında günlük vakalardaki hızlı artış nedeniyle cumadan itibaren ülke genelinde karantina kararı almıştı.

Karantina kararında protestolara izin verilirken, katılımcı sayısına da kısıtlama getirilmemişti.

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