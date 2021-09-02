Katar'dan kritik Türkiye açıklaması

Kabil Uluslararası Havalimanının Taliban'a geçmesiyle iç hat uçuşlarının Cuma günü yeniden başlayacağı belirtildi

Reuters'ın Al-Jazeera kanalına dayandırdığı haberinde, Kabil Havalimanı'ndan iç hat uçuşlarının Cuma günü yeniden başlayacağı belirtildi. Haberde, uluslararası uçuşların "zaman alacağı" vurgulandı.

Al-Jazeera daha önce Katarlı bir teknik ekibin havalimanındaki hasarı değerlendirdiğini ve "yakında" tekrar faaliyete geçirmeyi planladığını bildirmişti.

KATAR'DAN AÇIKLAMA

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al-Thani yaptığı açıklamada, Körfez devletinin Taliban ile görüştüğünü ve Kabil havalimanındaki operasyonları yeniden başlatmak için potansiyel teknik destek için Türkiye ile birlikte çalıştığını söyledi.

TEKNİK EKİP KABİL'E GELMİŞTİ

Katar Hava Yolları'na ait bir uçak, Taliban kontrolüne giren Kabil Havalimanı'nın yeniden faaliyete başlaması için inceleme yapacak teknik ekibi Kabil'e getirdi.

İsmini vermeyen Katarlı bir yetkilinin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, havalimanının faaliyetlerine devamıyla ilgili görüşmeler yapacak teknik ekibi taşıyan bir Katar uçağı, Kabil'e ulaştı.

Teknik ekibin Afganistan tarafının talebi üzerine görüşmeler gerçekleştirmek için Kabil'e gittiğini belirten Katarlı yetkili, havalimanının işletilmesi ve güvenliğiyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

TÜM DURUM DEĞERLENDİRİLECEK

Taliban'ın Katar'daki Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim de AA muhabirine yaptığı açıklamada Katarlı teknik heyetin, Kabil Havalimanı'ndaki tüm durumu değerlendireceğini söyledi.

Bu konuda ortak görüşmelerin süreceğini aktaran Naim, Katarlı teknik heyetin de havalimanının işletilmesine karar verilmesi ve teknik destek sağlanmasına yönelik değerlendirmeye devam edeceğini ve henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını ifade etti.