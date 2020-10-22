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22 Ekim 2020 Perşembe 15:59:00 - Güncelleme:22 Ekim 2020 Perşembe 15:59:00

"Kamçı Kolbayev" gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Kırgızistan'da, 'Kamçı Kolbayev' lakabıyla tanınan organize suç örgütü lideri gözaltına alındı.

Kırgızistan'da, "Kamçı Kolbayev" lakabıyla tanınan 46 yaşındaki Kamçıbek Asanbek'in "suç örgütü kurmak" suçlamasıyla özel harekat timlerinin Bişkek'te düzenlediği operasyonla gözaltına alındığı bildirildi.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi'nin (İstihbarat Teşkilatı) Basın Merkezi, organize suç gruplarının faaliyetlerinin belirlenmesi ve bastırılması için yürütülen çalışmalar kapsamında, Asanbek'e yönelik Bişkek'te lüks bir spor tesisinde düzenlenen operasyonun görüntülerini paylaştı.

Bu arada, ABD'nin Bişkek Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Amerika Birleşik Devletleri, Kırgızistan'da devlet makamlarının önemli bir organize suç temsilcisi olan Kamçıbek Kolbayev'i gözaltına alınmasını memnuniyetle karşılıyor." denildi.

ABD, daha önce, Kolbayev'in suç şebekesinin mali mekanizmalarının yok edilmesini sağlayacak bilgiler için para ödülü koymuştu.

Kırgızistan'da Mayıs 2006'da organize suç örgütü lideri Rıspek Akmatbayev'in öldürülmesinin ardından sağ kolu Kolbayev'in, organize suç çetesinin başına geçtiği yorumları yapılmıştı.

Siyasi iktidar değişikliğinin yaşandığı 2010'da mafya üyeleriyle mücadele çerçevesinde başlatılan operasyonlar öncesinde Kolbayev, ülkeyi terk etmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in iktidarı döneminde ülkesine dönen Kolbayev, "haraç almak" suçundan 3 yıl cezaevinde yattıktan sonra 2014'te tahliye olmuştu.

Ülkede 5-6 Ekim'de yaşanan protesto olayların ardından siyasi sorumluluğu üstlenen geçici yönetim, organize suç örgütleri ve yolsuzlukla mücadeleye kararlılıkla devam edileceği sözü vermişti.

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