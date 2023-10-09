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Japonya ve Avustralya enerji kaynaklarının tedarikinde istikrarı hedefliyor
09 Ekim 2023 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 09:30:00

Japonya ve Avustralya enerji kaynaklarının tedarikinde istikrarı hedefliyor

Kaynak: AA

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Japonya ile Avustralya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gibi enerji kaynaklarının istikrarlı tedarikinin sağlanmasında anlaşmaya vardı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde, 5. Japonya-Avustralya Bakanlar Arası Ekonomik Diyalog Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Nişimura Yasutoşi ile Avustralya Ticaret ve Turizm Bakanı Don Farrel katıldı

Nişimura, toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada, Avustralya ile LNG gibi enerji kaynaklarının istikrarlı tedariki ile bu alana güvenilir yatırım ortamının sağlanmasında anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Bakan Nişimura, sektördeki işbirliğini hidrojen ve amonyak gibi kaynakları kapsayacak şekilde daha da genişletme konusunda fikri birliği sağlandığını belirtti. Japon Bakan, ülkesi ile Avustralya'nın nikel gibi kritik metallerin tedarik zincirinin oluşturulmasında da işbirliği yapacağını kaydetti.

Etiketler : japonya avustralya enerji goğal gaz
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