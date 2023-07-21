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21 Temmuz 2023 Cuma 15:21:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 15:21:00

İtalya'nın kuzeyi olumsuz hava koşullarıyla, güneyi aşırı sıcaklarla mücadele ediyor

Kaynak: AA

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İtalya'nın kuzey bölgelerinde yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, orta ve güney kesimlerinde ise yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürüyor.

İtalyan basınındaki haberlere göre, ülkenin kuzey bölgelerinde görülen yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Treviso ve Padova kentlerinde tenis topu büyüklüğünde yağan dolu ile Vicenza, Verona ve Venedik'te etkili olan şiddetli yağış, yaralanmalara ve maddi hasarlara yol açtı.

Kuzeydeki bölgelerden Veneto'nun bölgesel yönetim başkanı Luca Zaia, şiddetli dolu sonucu bölgelerinde 110 kişinin yaralandığını ve çok sayıda araçta cam kırılması gibi maddi hasarların oluştuğunu bildirdi.

İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) Veneto Şubesi, şiddetli dolu nedeniyle kuzey bölgelerde ekin alanları ve üzüm bağlarının zarar gördüğünü belirtti.

İtalyan Sivil Savunması da Lombardiya, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Bolzano Özerk Yönetimi ve Emilia Romagna bölgelerinde gök gürültülü sağanak, dolu ve sert rüzgar ihtimaline karşı halkı uyardı.

Diğer taraftan, ülkenin orta ve güney bölgelerinde, Afrika kaynaklı aşırı sıcakların etkisi devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı, aşırı sıcaklar nedeniyle bugün için orta ve güney bölgelerde yer alan 19 kenti "kırmızı" kategoriye alarak halkı uyardı.

Hafta başında bu yıl için rekor düzeye ulaşan hava sıcaklıklarının dün itibarıyla etkisini biraz kaybetmesiyle "kırmızı" alarm verilen şehir sayısını 23'ten 19'a düşüren Bakanlık, hafta sonunda 18 kentin daha "kırmızı" kategoride yer alacağını bildirdi.

Orta ve güney bölgelerde bir haftadır süren yüksek hava sıcaklıklarının hafta sonu da devam edebileceği, bazı yerlerde 45-47 dereceyi bulabileceği kaydedildi.

Etiketler : İtalya Sağlık Bakanlığı aşırı sıcaklar
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