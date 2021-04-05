İtalya'da son 24 saatte 10 bin 680 Kovid-19 vakası kaydedildi

Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 102 bin 795 testte 10 bin 680 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 13 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 678 bin 944'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 570 bin 96'ya, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 737'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 296 artarak, 111 bin 326'ya yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 9 bin 323 artışla 2 milyon 997 bin 522'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 11 milyon 156 bin 326 oldu. Aşılananların 3 milyon 463 bin 295'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

- Paskalya kısıtlamaları sona eriyor ancak sıkı tedbirler sürecek

Paskalya Yortusu sebebiyle ülke genelinde 3 gündür devam eden tedbirlerin sıkılaştırıldığı "kırmızı bölge" uygulaması bu gece sona eriyor. Buna göre, yarından itibaren 12 bölge "turuncu" ile yüksek risk kategorisine geçirilecek, 9 bölge ise çok yüksek riskli "kırmızı" kategoride yer almaya devam edecek.

Bölgelerarası seyahatin iş, sağlık ve acil durumlar haricinde kısıtlandığı "kırmızı" ve "turuncu" kategoride restoran, bar, kafeler sadece gel al ya da evlere servis şeklinde hizmete verebiliyor.

Kırmızı bölgelerde gerekli haller dışında sokağa çıkılması istenmezken, turuncu bölgelerde ise saat 22.00 ile 05.00 arasında gece sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Önceki dönemlerden farklı olarak yarından itibaren "kırmızı" bölgelerde de ortaokula kadar olan sınıflarda yüz yüze eğitim verilecek.

Mario Draghi hükümeti, vaka sayılarının yüksekliği sebebiyle Paskalya sonrası dönemde, bölgelerin nisan sonuna kadar "sarı" ve "beyaz" gibi düşük riskli kategorilere alınmaması, "kırmızı" ve "turuncu" kategorilerde devam etmesini kararlaştırmıştı.

Bu arada, vaka sayılarında son günlerdeki düşüş eğiliminin devam etmesi durumunda bölgelerin 20 Nisan'dan itibaren bölgelerin risk seviyelerinin düşürülmesini istediği basına yansıdı.