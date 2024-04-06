İşgalci İsrail'in kirli Kudüs planı! Amaç Yahudileştirme

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06 Nisan 2024 Cumartesi 18:03:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 18:03:00

İsrail'in kirli Kudüs'ün Yahudileştirilme planı! Filistin yönetiminden sert tepki

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Filistin, işgalci İsrail'in, Ermeni Kilisesi'ne ait araziyi boşaltmasının Kudüs'ün Yahudileştirilmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Filistin yönetimi, İsrail'in, Kudüs'te Hıristiyanlara ait bir araziyi boşaltmasının "şehri Yahudileştirme ve ilhak" anlamına geldiğini belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv yönetiminin, Kudüs'teki Ermeni Kilisesi'ne ait bir araziyi boşaltmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Ermeni Kilisesi'ne bağlı "İnek Bahçesi" olarak bilinen arazinin boşaltılmasının kınandığı açıklamada, bu adımın, "Kudüs'ü Yahudileştirme, ilhakını sağlamlaştırma, tarihi, hukuki ve siyasi statüsünü değiştirme amacıyla yürütülen saldırılar ile provokatif fiillerin bir parçası olduğu" ifade edildi.

Kararın, uluslararası meşruiyetin ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) kararlarının açık bir şekilde ihlali anlamına geldiği kaydedildi.

İsrail'in, Kudüs'ü, şehrin kimliğini ve buradaki kutsal mekanları hedef almasının doğuracağı sonuçlara karşı uyarıda bulunulurken tek taraflı bu fiillerin hükümsüz olduğu vurgulandı.

Filistin'deki Kilise İşlerinden Sorumlu Yüksek Başkanlık Komitesi, 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, İsrail'in, "İnek Bahçesi" arazisini zorla boşalttığını ve radikal Yahudi yerleşimcilerle burada kontrolü sağlamaya çalıştığını bildirmişti.

Etiketler : İsrail Kudüs Batı Şeria Filistin İşgal
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